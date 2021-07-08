Ансамбль "Росстань" отметил праздник Ивана Купалы

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Фольклорный ансамбль "Росстань" вместе с казачьим ансамблем "СветлоЯр" и студенческим фольклорным ансамблем "ЯснАросстань" отметили праздник Ивана Купалы 4 июля.

Место для празднования выбрали самое подходящее – некошеные луга деревни Малые Акияры, чистая речка и яркое теплое солнце.

Участница ансамбля "Росстань" Наталья Селиверстова написала целый сценарий для дня Ивана Купалы. Первым делом девушки сплели себе венки под купальские обрядовые песни, а мужчины сделали чучело из трав, вокруг которого потом все водили хороводы.

Затем участники прыгали через импровизированный костер и купались. Огонь и воды – это очищение от всего плохого, что человек накопил за этот год.

Не упустили девушки и традицию запуска венков по реке Пышма, гадая на замужество. Все венки плыли ровным стройным рядом, значит личная жизнь у гадающих будет складная!

В завершении участники отправились играть в купальские игры, после чего устроили застолье. Из корзинок девушки доставали черный хлеб, шаньги, яйца, огурцы и яблоки, наливали из крынок квас и пели обрядовые песни.

"Мы постарались воспроизвести этот праздник так, как этого требуют традиции. Конечно, многое оказалось невозможным, например, мы не могли развести костер, поэтому привезли бумажный. Однако внутри своей души для себя и для всех, кто там присутствовал, праздник получился самым настоящим! Потому что мы этого хотели, и мы в него верили", – поделилась руководитель ансамбля "Росстань" Лилия Демина.

На мероприятие зрители не были приглашены, однако случайные наблюдатели все же появились среди местных жителей и гостей деревни. После праздника они подходили к участникам ансамблям и благодарили за чудесный и душевный день.

День Ивана Купалы получился веселым, трогательным и запоминающимся. Теперь ансамбль "Росстань" уже строит планы на новые праздники, и у него точно все получится.