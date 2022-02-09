Культурный бренд региона и фольклорная карта: руководитель ансамбля "Росстань" поделилась творческими планами

Руководитель фольклорного ансамбля "Росстань" Лилия Дёмина рассказала о главных событиях в жизни коллектива и поделилась планами на Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

В минувшем году региональная школа фольклора "Росстань" приобрела статус культурного бренда Тюменской области и вошла в "Топ-100 лучших креативных практик" по итогам общественного проекта "Мост в будущее: креативные практики сохранения и развития живого наследия". Почетное звание дало еще больший толчок к творческому развитию и популяризации фольклора, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

"Росстань" – это уникальный комплекс, который включает фольклорный ансамбль, центр и школу народной культуры. Фольклорный ансамбль "Росстань" является одним из организаторов культурно-образовательных проектов в Тюменской области "Мир народной культуры". Но это не единственный проект, реализуемый "Росстанью". За годы работы коллективу удалось возродить интерес к традиционной культуре, а также сохранить уже имеющиеся ценности, в том числе благодаря проекту "Жемчужины фольклора Тюменской области" в рамках регионального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура".

В 2021 году был выпущен сборник "Фольклорные жемчужины Тюменской области", где собрана информация о фольклорном богатстве Нижнетавдинского, Тюменского районов и Заводоуковского городского округа. Как призналась руководитель ансамбля "Росстань" Лилия Демина совсем скоро проект ждут изменения.

"Мы хотим продолжать наш проект "Фольклорные жемчужины Тюменской области", но сейчас закладываем в него новое содержание. Думаю, что мы постепенно, начиная с марта, будем знакомить тюменцев с обновленной программой", – поделилась Лилия Демина.

В 2022 году планируется запустить еще один проект по сохранению культурного кода региона. "Росстань" работает над созданием интернет-платформы с фольклорной картой юга области, различными жанрами и направлениями народного творчества.

Напомним, фольклорный ансамбль "Росстань" был создан в 1990 году. Руководителем ансамбля является Лилия Дёмина, доктор культурологии, профессор ВАК, доцент, директор факультета музыки, театра и хореографии Тюменского государственного института искусств и культуры.

За 30-летнюю историю ансамбль "Росстань" представлял региональную традиционную народную культуру в различных регионах России и 23-х странах. С 2009 года ансамбль стал частью Центра культуры и творчества "Тюмень".