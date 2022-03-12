Тюменки изучают русский фольклор

Тюменка Ярослава Мельникова работает в областном доме этнографии и фольклора. Русской культурой она начала интересоваться еще в детстве – пела в фольклорном ансамбле, потом продолжила заниматься этим в студенчестве и взрослой жизни. Уже к окончанию школы, которая была с изучением русской культуры, она поняла, что хочет связать с этим жизнь.

Ярослава участвует в этнографических экспедициях с 2013 года. Уже есть планы на этот.

"В рамках проекта "Голоса наших предков" мы были в разных селах и деревнях, общались с носителями культуры. Очень часто они благодарны нам, берут за руку и говорят: "Пусть моя песня прозвучит еще раз, сохраните ее", - поделилась Ярослава. - В этом году мы хотим вернуть песни на место, откуда они появились. Поем местный материал: сладковские песни в этом районе, исетские в другом. Хотим показать, что это актуально".

Екатерина Макарова изучает русские платья. Информацию берет из экспедиций, в фондах тюменского и тобольского музеев и у частных коллекционеров.



"Если я знаю, что где-то можно потрогать вещь своими руками, изучить, как она сделана, я срываюсь и еду", - рассказала она Вслух.ру.

Одежду Екатерина не только изучает, но и создает. Говорит, многие заказчики хотят платья под старину - приносят даже фотографии. Но одежду немного осовременивают - например, меняют длину или используют другую ткань.