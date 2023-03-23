Пять проектов по культуре и искусству в Тюменской области получат субсидию в 3,2 млн рублей

В регионе подвели итоги конкурса субсидий на реализацию проектов в области культуры и искусства среди социально ориентированных некоммерческих организаций. Всего поступило 15 заявок.

"Самая серьезная конкуренция – в направлении популяризации народных художественных промыслов и ремесел. Победителем в этой номинации признан креативный центр "Земля искусства". В Год педагога и наставника особый акцент в проекте будет сделан на внедрение практик в образовательные программы", - отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Были отобраны победители в каждой из 5 номинаций. В креативном центре "Земля искусства" обучат народным промыслам и ремеслам. Региональный конкурс "Книга года" выявит лучшие социально значимые произведения и будет популяризировать региональную литературу. Проект "Наше наследие. Народные художественные промыслы Тюменской области" пригласит на мастер-классы по ковроткачеству и экскурсии в косторезные мастерские Тобольска. "Фольклорные жемчужины Тюменской области-2023" в экспедициях соберут и систематизируют материалы по региональному фольклору, проведут творческие лаборатории для руководителей любительских коллективов. Фестиваль уличных театров "Сны улиц" в 2023 году наполнит улицу Дзержинского театральными представлениями.