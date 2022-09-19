"Росстань" презентует интерактивную фольклорную карту Тюменской области

Участники фольклорного ансамбля "Росстань" по итогам экспедиций в села и деревни региона с 1986 по 2022 годы создают интерактивную фольклорную карту Тюменской области. В нее загружено более 700 образцов народных песен, записанных в экспедициях по 44-м деревням Викуловского района.
Работа по созданию сайта велась в течение 2022 года в рамках проекта Folk-пространство "Перекрёсток традиций", получившего в 2021 году поддержку Президентского фонда культурных инициатив.
Презентация проекта начнется 26 сентября в 16:00 в большом зале мультицентра "Конторы пароходства", в программе визуальная демонстрация основных разделов сайта, выступление творческих коллективов с песенными фольклорными образцами Викуловского района.
Материалы сайта станут подспорьем для руководителей и специалистов учреждений культуры и образования, творческих коллективов, любителей народной культуры в обогащении культурно-образовательного пространства.
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