"Росстань" презентует интерактивную фольклорную карту Тюменской области

Участники фольклорного ансамбля "Росстань" по итогам экспедиций в села и деревни региона с 1986 по 2022 годы создают интерактивную фольклорную карту Тюменской области. В нее загружено более 700 образцов народных песен, записанных в экспедициях по 44-м деревням Викуловского района.

Работа по созданию сайта велась в течение 2022 года в рамках проекта Folk-пространство "Перекрёсток традиций", получившего в 2021 году поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Презентация проекта начнется 26 сентября в 16:00 в большом зале мультицентра "Конторы пароходства", в программе визуальная демонстрация основных разделов сайта, выступление творческих коллективов с песенными фольклорными образцами Викуловского района.

Материалы сайта станут подспорьем для руководителей и специалистов учреждений культуры и образования, творческих коллективов, любителей народной культуры в обогащении культурно-образовательного пространства.