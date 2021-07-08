Тюменские маммологи в июле проведут две профилактические акции

Профилактические акции в рамках проекта "Сохраним жизнь маме" пройдут в Тюмени 10 и 24 июля.

10 июля площадка будет работать с 10:00 до 14:00 в ТРЦ "Кристалл". Женщины смогут бесплатно пройти УЗИ молочных желез, получить консультацию онколога-маммолога. Желающие смогут пройти мастер-класс по самообследованию, а также проверить уровень артериального давления, холестерина в крови, уровень стресса, проанализировать состав массы тела. Пришедшим с мамами и бабушками детям предложат бесплатный аквагрим.

Проект Сохраним жизнь маме" реализует Всероссийское общественное движение"Матери России". Организатором акции в регионе выступил Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики при поддержке Департамента здравоохранения Тюменской области и МКМЦ "Медицинский город", сообщили в региональном депздраве.