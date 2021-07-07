Лето с пользой в танцевальной студии детского центра "Ступеньки"

Фото: детский центр "Ступеньки"

На календаре уже второй месяц лета, а вы еще не придумали, как развлечь своего ребенка? Хочется, чтобы занятия были не только интересные, но и полезные? В детском центре "Ступеньки" открыта творческая мастерская танца, которая работает даже летом!

Студия расположилась по адресу ул. Евгения Богдановича, 16. Занятия ведет педагог-хореограф, член команды Formation "Академия", многократный участник и победитель городских, областных и всероссийских турниров Наталья Киселева.

На счету у педагога множество побед и многолетний опыт. Хореограф сможет найти свой подход к каждому юному танцору. Всего пара занятий, и ваш ребенок уже освоит простые па и будет готов перейти к сложным связкам!

Дети не ограничатся танцами лишь в пределах студии, впереди их ждут выступления как в детском саду, так и при желании на городских мероприятиях.

Если ваш ребенок хочет научиться чему-то новому, выплеснуть энергию или наоборот стать более открытым, то это точно то, что нужно!

Студия открыта для детей от 3 до 5 лет и от 5 до 7 лет.

Стоимость пробного занятия — 550 рублей; разовое занятие — 700 рублей. Абонемент на 4 занятия в месяц — 2 000 рублей, абонемент на 8 занятия в месяц — 3 400 рублей.

Проведите это лето активно вместе со "Ступеньками"!

Узнайте подробности и запишитесь по телефону +7 (3452) 500-908 или на сайте