Тюменцы создадут арт-объекты к 435-летию города Тюмени

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Тюменские семьи приглашают к участию в лаборатории по созданию светящихся персонажей перформанса ко Дню города Тюмени. Каждые выходные, начиная с 10 июля, участники лаборатории вместе с кураторами и художниками будут мастерить воздушные фигуры рыб и лодочек.

Символ Тюмени, изображенный на гербе – это дощаник, небольшое деревянное речное судно, использовавшееся несколько веков назад для транспортных целей, на территории Тюмени и Тюменской области. История его путешествия по Туре оживет благодаря жителям города, которые будут управлять светящимися фигурами речных обитателей и судов. Переосмыслить судоходную историю города, наполнить новым смыслом пространство городской набережной и соединить прошлое с настоящим Тюмени помогут участники фестиваля уличных театров "Сны улиц" и творческие коллективы города.

Лаборатория расположится в арт-пространстве на набережной реки Туры у Масловского взвоза. Первая встреча состоится 10 июля в 18:00.