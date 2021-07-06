У маршрутов № 14, 17, 17к, 79 временно меняется схема движения

В Тюмени с 19 часов 16 июля до 6 часов 19 июля будет ограничено движение транспорта по улице Николая Фёдорова. На время производства работ в районе пересечения с улицей Широтной маршруты № 14, 17, 17к, 79 будут следовать в объезд перекрытого участка.

На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки можно по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.