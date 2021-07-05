Житель Ялуторовска нашел у себя на участке боеприпас

В Ялуторовске специалисты группы разминирования Управления Росгвардии по Тюменской области идентифицировали и уничтожили боеприпас, который местный житель нашел во дворе своего дома при проведении земляных работ.
"Прибывшие на место сапёры ОМОН обследовали находку и установили, что это 40-мм выстрел к ручному противотанковому гранатомету со следами сильной коррозии", — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.
Специалисты ведомства транспортировали снаряд и уничтожили его.
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