Житель Ялуторовска нашел у себя на участке боеприпас

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

В Ялуторовске специалисты группы разминирования Управления Росгвардии по Тюменской области идентифицировали и уничтожили боеприпас, который местный житель нашел во дворе своего дома при проведении земляных работ.

"Прибывшие на место сапёры ОМОН обследовали находку и установили, что это 40-мм выстрел к ручному противотанковому гранатомету со следами сильной коррозии", — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.

Специалисты ведомства транспортировали снаряд и уничтожили его.