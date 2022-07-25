В тюменских лесах нашли два артиллерийских снаряда

12:06 25 июля 2022
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Взрывотехники ОМОН Росгвардии уничтожили два боеприпаса, обнаруженные в выходные  в Тюменском и Голышмановском районах, сообщает пресс-служба ведомства.

Местные жители наткнулись на опасные находки, пролежавшие не один десяток лет в лесных массивах, и вызвали экстренные службы. В обоих случаях оперативно прибывшие специалисты идентифицировали найденные предметы как 76-мм снаряды со взрывателем и следами коррозии.

 Сотрудники инженерной службы ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области обследовали находки и, с соблюдением необходимых мер безопасности, уничтожили боеприпасы.



 

Теги: боеприпасы , Росгвардия
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