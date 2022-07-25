В тюменских лесах нашли два артиллерийских снаряда

Взрывотехники ОМОН Росгвардии уничтожили два боеприпаса, обнаруженные в выходные в Тюменском и Голышмановском районах, сообщает пресс-служба ведомства.

Местные жители наткнулись на опасные находки, пролежавшие не один десяток лет в лесных массивах, и вызвали экстренные службы. В обоих случаях оперативно прибывшие специалисты идентифицировали найденные предметы как 76-мм снаряды со взрывателем и следами коррозии.

Сотрудники инженерной службы ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области обследовали находки и, с соблюдением необходимых мер безопасности, уничтожили боеприпасы.





