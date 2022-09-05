В Тюмени уничтожили противотанковую и минометную мины

Опасные находки обнаружили жители Тюменского и Исетского районов и вызвали экстренные службы, прибывшие на место взрывотехники ОМОН Росгвардии обнаружили, что оба снаряда со взрывателями и следами сильной коррозии.

"Получив информацию, специалисты Росгвардии оперативно прибыли на место и обследовали подозрительные предметы. В Тюменском районе неподалёку от реки Тура идентифицирована 82 мм минометная мина, а в посёлке Коммунар Исетского района найдена противотанковая мина ТМ-57. В обоих случаях снаряды оказались со взрывателем и следами сильной коррозии", - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии с соблюдением необходимых мер безопасности боеприпасы вывезли на полигон и уничтожили.