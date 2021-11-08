У озера Андреевское найдена мина

Похожий на мину предмет обнаружил житель Тюменского район вблизи озера Андреевское и вызвал правоохранителей. Специалисты группы разминирования ОМОН территориального управления Росгвардии обследовали находку и идентифицировали её как учебную мину со следами коррозии.
Предмет не представлял опасности для окружающих и был передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.
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