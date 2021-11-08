У озера Андреевское найдена мина

Фото - пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.

Похожий на мину предмет обнаружил житель Тюменского район вблизи озера Андреевское и вызвал правоохранителей. Специалисты группы разминирования ОМОН территориального управления Росгвардии обследовали находку и идентифицировали её как учебную мину со следами коррозии.

Предмет не представлял опасности для окружающих и был передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.