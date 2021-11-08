У озера Андреевское найдена мина

11:57 08 ноября 2021
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Фото - пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.

Похожий на мину предмет обнаружил житель Тюменского район вблизи озера Андреевское и вызвал правоохранителей. Специалисты группы разминирования ОМОН территориального управления Росгвардии обследовали находку и идентифицировали её как учебную мину со следами коррозии. 

Предмет не представлял опасности для окружающих и был передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.

Теги: боеприпасы , ОМОН , Росгвардия , Тюменский район
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