Тюменский дачник нашел боевую гранату в своем огороде

Взрывотехники ОМОН Росгвардии уничтожили гранату, которую обнаружил местный житель на дачном участке в 15 км от Тюмени.

Находка оказалась боевой ручной гранатой Ф-1 со следами сильной коррозии с взрывателем и могла представлять реальную угрозу местному населению.

Обследовали и уничтожили боеприпас на специальном полигоне сотрудники инженерно-технической отделения ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области, сообщили в пресс-службе ведомства.