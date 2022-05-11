Тюменский дачник нашел боевую гранату в своем огороде

Взрывотехники ОМОН Росгвардии уничтожили гранату, которую обнаружил местный житель на дачном участке в 15 км от Тюмени.
Находка оказалась боевой ручной гранатой Ф-1 со следами сильной коррозии с взрывателем и могла представлять реальную угрозу местному населению.
Обследовали и уничтожили боеприпас на специальном полигоне сотрудники инженерно-технической отделения ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
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