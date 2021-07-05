Иммерсивная выставка "Дым" расскажет тюменцам историю репрессий и блокадного Ленинграда

Афиша: ТМПО

В музее "Городская Дума" до 30 августа работает иммерсивная выставка "ДЫМ", созданная на основе графического романа "Сурвило" Ольги Лаврентьевой и посвященная женщине, прошедшей через страшные годы репрессий и блокаду Ленинграда.

Ольга Лаврентьева – дизайнер-график, член Санкт-Петербургского Союза художников. Её комиксы публиковались не только в России, но и в Финляндии, Швейцарии, Норвегии, США, Венгрии и Польше. В биографическом романе "Сурвило" она рассказывает историю жизни своей бабушки, Валентины Викентьевны Сурвило. Пережитые события оставили неизгладимый след в душе Валентины: она живёт в постоянном страхе, что её близкие могут не вернуться домой…

Проникнутая нежностью и чувством тревоги, история одной ленинградской женщины становится отражением судеб миллионов людей. Холод, неотступный голод, изматывающий страх, бомбежки и обстрелы, предательство друзей и редкая, необъяснимая, как чудо, доброта - все это оставляет в сердце Вали глубокий рубец, заставляющий даже в относительно благополучные послевоенные годы мучиться кошмарами и постоянной тревогой за родных.

Музей "Городская Дума" расположен по адресу: ул. Ленина, 2. Стоимость посещения выставки "ДЫМ" составляет 50 рублей. При покупке билета на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения стоимость составит 45 рублей. Контактный телефон: +7 (3452) 46-11-59. Возрастная категория 12+