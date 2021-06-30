Тюменцев приглашают отпраздновать День семьи, любви и верности

10:20 30 июня 2021
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Афиша: ЦКиТ "Тюмень"

Праздничную программу подготовил Дом культуры "Водник". Организаторы ждут всех желающих в Корабельном сквере (ул. Судоремонтная, 27) в среду, 7 июля, в 17:00. Вход свободный.

В этот душевный праздник коллектив Дома культуры "Водник" поздравит тюменские семьи концертными выступлениями.

Также гостей ожидают творческий мастер-класс для детей и взрослых и интересные конкурсы.

Завершить вечер организаторы предлагают добавлением ярких красок – участники раскрасят небо всеми цветами радуги.

Узнать подробности о мероприятии можно по телефонам: 8 (3452) 45-47-26, 45-47-29.

Теги: День семьи , праздник
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