В Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим

По данным Тюменской авиабазы, за последние сутки лесных пожаров в Тюменской области не зафиксировано. Число действующих лесных пожаров, в том числе локализованных, 2.

На территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим, в рамках которого по 10 июля запрещено посещение гражданами лесов, за исключением:

— граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах;

— граждан, осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке;

— граждан, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности;

— граждан, пребывающих в лесах в целях добывания пернатой дичи для осуществления в соответствии с действующим законодательством любительской и спортивной охоты в Тюменской области.

В рамках особого противопожарного режима по-прежнему действуют:

— запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора на территориях садоводческих и огороднических товариществ, на землях лесного фонда, в границах поселений, городских округов и на межселенных территориях;

— запрет на приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением приготовления и приема пищи в специально отведенных зонах, предусмотренных на территориях поселений и городских округов, а также на территориях объектов общественного питания (ресторанов, кафе, баров, столовых, пиццериях, кофейнях, пельменных, блинных);

— запрет организациям независимо от организационно-правовой формы на проведение пожароопасных работ, в том числе проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях, сжигание мусора.

В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение "Берегите лес" или по короткому номеру 112.