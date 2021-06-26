Тюменцам советуют разумно употреблять заменители продуктов

Реклама заменителей продуктов создает иллюзию прекрасного будущего со здоровым и похудевшим телом. Однако много их употреблять нельзя, иначе есть риск навредить своему здоровью, отмечает тюменский диетолог, врач-эндокринолог Елена Дороднева.

По словам специалиста, все продукты имеют право на существование, потому что у каждого есть своя "аудитория". Различные заменители созданы для того, чтобы уменьшить число жира, количество сахара, соответственно, в основном их выбирают люди, мечтающие сбросить вес. И чаще всего продукты, которые используются в спортивном питании, действительно выполняют такую функцию. Однако их нельзя много есть, так как возникает иллюзия, что соблюдается что-то вроде диеты, на самом деле - это не так.

"В таких продуктах тоже есть калорийность, углеводы, определенный состав. Например, в злаковых батончиках очень много сахара и других пищевых добавок, как в любой шоколадке", - подчеркнула Елена Феликсовна.

Заменители продуктов нужно точно так же ограничивать в употреблении, как и натуральные. У фитнес-мюсли калорийность немного меньше, чем у овсяной каши, но есть другие особенности состава.

"Многие молодые мамочки предпочитают заменители продуктов для себя и для своих детей. Почему? Потому что на приготовление тех же фитнес-мюсли затрачивается намного меньше времени, чем на кашу. Другая причина заключается в том, что фитнес-мюсли, по словам маркетологов, содержат в себе все необходимые организму вещества, которые он будет превращать в энергию долгое время. Мамы гонятся за модой и внушают себе, что обезжиренный йогурт принесет пользу здоровью. Проблема обезжиренного йогурта в том, что он не имеет вкуса, поэтому производители, лишая продукт жиров, добавляют в его состав сахар, фруктозу, кукурузный сироп, стабилизаторы", - добавила диетолог.

Так, заменители продуктов действительно можно назвать псевдо-полезными, так как по сути никакой пользы здоровью они не приносят, пишет "Мегатюмень".