VR-спектакль "Я убил царя" покажут в тобольском музее императорской семьи

В Музее Семьи Императора Николая II впервые состоятся спектакли в очках виртуальной реальности "Я убил царя"

Мультимедийный проект лауреата "Золотой маски", режиссера Михаила Патласова расскажет об одной из самых таинственных трагедий в летописи России. Основная часть VR-спектакля построена на воспоминаниях очевидцев случившегося.

Показы организованы в рамках фестиваля "Театр наций FEST". Спектакли можно посмотреть со 2 по 8 июля в 13:00, 16:00 и 19:00. Подробности здесь.