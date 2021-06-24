VR-спектакль "Я убил царя" покажут в тобольском музее императорской семьи

16:05 24 июня 2021
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В Музее Семьи Императора Николая II впервые состоятся спектакли в очках виртуальной реальности "Я убил царя"

Мультимедийный проект лауреата "Золотой маски", режиссера Михаила Патласова расскажет об одной из самых таинственных трагедий в летописи России. Основная часть VR-спектакля построена на воспоминаниях очевидцев случившегося.

Показы организованы в рамках фестиваля "Театр наций FEST". Спектакли можно посмотреть со 2 по 8 июля в 13:00, 16:00 и 19:00. Подробности здесь

Теги: императорский маршрут , история , музеи , спектакли , Тобольск
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