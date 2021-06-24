80 выпускников Тюменского кадетского училища получили аттестаты о среднем общем образовании

В Тюменском президентском кадетском училище прошло торжественное вручение аттестатов о среднем общем образовании выпускникам. С окончанием 11 класса ребят поздравили почетные гости, родители и руководство училища.

На плацу выступил оркестр ТВВИКУ, ребята прошли парадным строем, исполнили марш марш ТПКУ и простились со знаменем училища.

Это четвёртый выпуск в истории Тюменского кадетского училища. В целом за годы работы ТПКУ выпустило 352 кадета, 80 из них аттестаты получили сегодня. Трое из нынешних выпускников - золотые медалисты, еще один кадет получил аттестат с отличием.

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Татьяна Тихонова