Тюменские кадеты вдохновили полпреда УрФО на новый визит

Тюменская область успешно развивается, об этом свидетельствуют озвученные региональными властями цифры, многочисленные стройки в областном центре, об этом говорят живущие здесь люди, отметил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, делясь впечатлениями по итогам первого дня визита в регион.

"Сегодня были официальные встречи. То, что увидел из окна автомобиля, очень впечатляет: огромные объемы стройки, краны стоят - видно, что город строится. Общение с Александром Викторовичем и рассказ о регионе, как он развивается, создание новых школ, садиков, учреждений здравоохранения... Тот отклик людей, с которыми я в течение дня встречался и общался, показывает, что это действительно так, что в регионе успешно идет развитие, успешно идет улучшение социальной жизни", - отметил Жога в беседе с журналистами.

Особо полпреда впечатлили тюменские кадеты - ребятам он пообещал новую встречу: