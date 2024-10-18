Тюменские кадеты вдохновили полпреда УрФО на новый визит

Тюменская область успешно развивается, об этом свидетельствуют озвученные региональными властями цифры, многочисленные стройки в областном центре, об этом говорят живущие здесь люди, отметил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, делясь впечатлениями по итогам первого дня визита в регион.
"Сегодня были официальные встречи. То, что увидел из окна автомобиля, очень впечатляет: огромные объемы стройки, краны стоят - видно, что город строится. Общение с Александром Викторовичем и рассказ о регионе, как он развивается, создание новых школ, садиков, учреждений здравоохранения... Тот отклик людей, с которыми я в течение дня встречался и общался, показывает, что это действительно так, что в регионе успешно идет развитие, успешно идет улучшение социальной жизни", - отметил Жога в беседе с журналистами.
Особо полпреда впечатлили тюменские кадеты - ребятам он пообещал новую встречу:
Я уверен, что следующие визиты будут более продолжительные, потому что территория большая, знакомиться есть с чем, а я человек любопытный, поэтому с удовольствием приеду. Я обещал еще кадетам приехать. Президентское кадетское училище — эфира не хватит на мои ощущения и впечатления. Дети поразили своей чистотой. На лицах детей всегда написаны их эмоции, а те эмоции, которые я увидел, когда они занимались в спортзале, на хоккейной площадке, два парнишки, которые проводили экскурсию по училищу, их увлеченность этим рассказом, знания — дорогого стоят. Я действительно получил массу положительных впечатлений и я приеду к парням еще в гости, на более длительный период, чтобы больше узнать, как проходит их обучение, их быт. Уверен, что проведем еще не одно совместное мероприятие в Тюмени.
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