В Тюменском кадетском училище в восьмой раз для выпускников прозвенел последний звонок

Фото пресс-службы ТПКУ

Торжественное построение в честь линейки последнего звонка в субботу, 24 мая, состоялось в Тюмеском президентском кадетском училище. Поздравить выпускников с окончанием учебы пришли кадеты младших курсов, учителя, воспитатели и родители.

В этом году училище выпускает 81 воспитанника, это уже восьмой выпуск за историю ТПКУ.

От лица педагогов кадет поздравила преподаватель русского языка и литературы Ольга Смолина:

Последний звонок — это хронотоп. Помните такой литературный термин? Обозначает связь времени и пространства. Ситуацию в сюжете произведения, когда с героем происходят важные изменения. Сегодня пространство училища и 24 мая 2025 года соединились, образовав хронотоп вашей жизни. Момент, когда закончится детство, и вы вдруг станете взрослыми. Но до этого момента вам, безусловно, вспомнится урок физкультуры, ведь последний звонок – это старт для испытаний. ...Победить страх и неуверенность вам поможет изречение из учебника истории - Veni, vidi, vici. ... Помните, что самая главная победа — победа над собой. Поэтому не забывайте о том, что в училище вы не только постигали разные науки, но в первую очередь учились быть порядочными, ответственными, целеустремленными. С праздником, дорогие кадеты! Пусть все у вас получится!

Старший воспитатель 11-го учебного курса подполковник Сергей Самодуров отметил, что выпускники за семь лет преодолели полный трудностей и побед путь, получили уникальные опыт и знания, они станут базой для будущего успеха:

Семь лет упорной учебы в стенах училища теперь позади. И вы можете смело двигаться вперед к новым знаниям, развивая полученные здесь навыки самостоятельно. Вы стали взрослее и ответственнее, научились работать в команде и преодолевать препятствия. С улыбкой и теплом вспоминайте кадетские годы, своих учителей и воспитателей, которые стали для вас не просто наставниками, но и добрыми друзьями и соратниками. Я хочу поблагодарить каждого из вас за то, что вы были настойчивыми и целеустремленными, учились, трудились, развивались и преодолевали трудности. Желаю вам и впредь стремиться к четкому и ответственному выполнению задач, достигать поставленных целей, покорять новые горизонты. Смело идите вперед, учитесь новому и не забывайте о том, что образование – это ключ к успеху. Больших вам свершений, истинных знаний, железной воли, уверенности, удачи и всего самого наилучшего!

Подполковник запаса Федеральной службы безопасности России Юрий Кудрин от лица родителей кадет поблагодарил командование и педагогический коллектив училища за вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения, за высокий профессионализм, неограниченную доброту, терпение, которые помогают ребятам раскрыть свои таланты, способности, получить прочные навыки и знания. Ребятам он пожелал сделать правильный выбор и найти свой путь в жизни.

В ответном слове от лица кадет Артемий Мурин выразил признательность руководству, воспитателям, педсоставу за вклад в их развитие и формирование личности:

Благодаря вашему терпению, профессионализму и настойчивости, мы приобрели не только знания, но и умение мыслить, анализировать и принимать решения. Вы вложили в нас не только опыт, но и веру в наши силы. Спасибо вам за вашу мудрость!

Завершилось мероприятие традиционной пасдкой яблонь в аллее выпускников. Впереди у кадет сдача экзаменов. Вручение дипломов и торжества в связи с окончанием училища на плацу пройдут 17 июня.