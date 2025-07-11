Тюменцев приглашают в "Музыкальную экспедицию"

Бесплатные концерты "Музыкальной экспедиции Бориса Андрианова"с участием музыкантов с мировым именем пройдут в Тюмени с 15 по 18 августа, необычный фестиваль в разных локациях на открытых площадках у нас организуют в пятый раз.

15 августа в 18:00 состоится творческая встреча с музыкантами в формате "Открытый диалог" (Мультицентр "Контора пароходства", ул. 25 Октября, 23А, стр. 1). Необходима регистрация. В 19:00 начнется концерт.

16 августа в 12:00 – концерт (Культурно-образовательное пространство "Ива парк".

17 августа с 14:00 – концерт в синагоге, в 17:00 – музыкальный перформанс в сквер имени Згерского.

На концертах исполнят: произведения Вивальди, Чайковского, Бриджа, Мендельсона, Паганини и авторские композиции Шилклопера и Волкова.

Проект международный, реализуется при поддержке Минкультуры РФ, правительства Тюменской области и Русского музыкального общества.