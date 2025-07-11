Службы занятости Тюменской области за полгода трудоустроили более 15,7 тысячи человек

С 1 января по 9 июля 2025 года в службу занятости населения Тюменской области обратилось за содействием в поиске подходящей работы 24 208 человек, трудоустроено 15 722 человека, сообщили в дептруда ТО.

По состоянию на 10 июля численность зарегистрированных безработных в Тюменской области составляет 2,3 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы — 0,30%.

В целом в регионе на 10 июля насчитывается 29,8 тысячи вакансий, из них 17,0 тыс. суммарно заявлено организациями, 17 тысяч из них приходится на такие сферы, как образование, строительство, культура, спорт, организация досуга и развлечений, госуправление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение.