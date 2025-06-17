В Тюменском президентском кадетском училище выпускникам вручили 16 медалей и красных дипломов

В Тюменском президентском кадетском училище состоялся восьмой выпуск одиннадцатиклассников - в этом году стены заведения покидает 81 кадет, 13 из них по результатам получили медали "За особые заслуги в учении" I степени и аттестаты с отличием, еще три кадета - медали "За особые заслуги в учении" II степени.

Праздничное мероприятие прошло на плацу 17 июня, его участники стали сами одиннадцатиклассники, их родители и законные представители, сотрудники училища, кадеты разных курсов и выпускники – курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного ордена Кутузова училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

Среди почётных гостей были губернатор Тюменской области Александр Моор, Герой Российской Федерации, легендарный лётчик, подполковник в отставке Владимир Шарпатов, Герой России полковник Рустам Сайфуллин, руководство областной и городской дум, местной администрации, а также ветераны боевых действий, труда, вооружённых сил Российской Федерации.

Под звуки военного оркестра ТПКУ присутствующие исполнили гимн Российской Федерации. Затем одиннадцатиклассники закружились в танце со своими спутницами под композицию "Кадетский вальс". Аттестаты о среднем общем образовании ребятам вручили начальник ТПКУ генерал-майор Михаил Логинов, почётные гости и руководство училища.

Со словами поздравлений и напутствий к ребятам обратились почётные гости: преподаватель истории и обществознания Наталья Васильевна Мастерских и представитель совета родителей одиннадцатиклассников Павел Михайлович Микрюков. От лица выпускников выступил кадет 11 "А" класса Матвей Кравченко. В завершение торжественного мероприятия одиннадцатиклассники простились со знаменем училища, прошли торжественным маршем и традиционно подбросили фуражки в небо.