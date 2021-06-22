На фестивале "Лето в Тобольском кремле" покажут мюзикл "Скрипач на крыше"

Фото: Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии

Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии выступит в Тюмени в рамках фестиваля "Лето в Тобольском кремле". Один из мюзиклов, который представят публике, станет "Скрипач на крыше". Постановку можно увидеть 3 июля.

Прошло уже более пятидесяти лет с тех пор, как "Скрипач на крыше" - мюзикл-легенда впервые появился на бродвейской сцене. Однако и сегодня он является привлекательным для публики, так как не потерял своей актуальности и необычайного очарования, а кроме того, даже при сложных ситуациях настраивает на оптимистическое восприятие жизни.

"О "Скрипаче…" режиссер-постановщик, главный режиссер Свердловский театр музыкальной комедии Кирилл Стрежнев мечтал давно – 20 лет. "Несколько раз я уходил от идеи поставить историю о Тевье, но потом опять возвращался. Этот спектакль особенный. Его нельзя ставить случайно только потому, что хороший материал". На репетициях Кирилл Савельевич пытался создать теплую домашнюю атмосферу, чтобы все актеры почувствовали себя одной большой семьей. Для лучшего понимания и проникновения в образ своих персонажей все участники спектакля прочли массу литературы о еврейских традициях, обычаях, об укладе жизни, об отношении в семье, узнали, что такое мезу́за, хупа, талис, как правильно повязать платок…

Работницам пошивочного цеха предстояло одеть целую еврейскую деревню, а это более 200 костюмов, нашить всем картузов, кип и традиционных хасидских шляп, в поделочном цехе мастерили телеги, скамейки, бутафоры создавали блюда с едой, старинные книги, традиционную, для еврейской свадьбы хупу, более 20 керосиновых ламп с абажурами и т.д.

Постановка мюзикла "Скрипач на крыше" осуществлена по специальному соглашению Music Theatre International (MTI). Благодаря тому, что театр получил оригинальное либретто на английском языке, удалось избежать неточностей, которые случаются при переводе и наслоений различных редакций.