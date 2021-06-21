Центр культуры и творчества "Тюмень" проводит I Городской конкурс народных авторов "АвторFest"

В честь 435-летия со дня основания города Тюмени, Центр культуры и творчества "Тюмень" объявляет I Городской конкурс народных авторов "АвторFest".
Конкурс проводится в целях сохранения и развития культурных традиций, а также развития творческого потенциала и укрепления единого культурного пространства города. Данный проект позволяет решать такие задачи, как создание условий для творческой самореализации, раскрытие и рост творческих способностей людей разного возраста, поддержка талантливых самобытных авторов и исполнителей.
"Автор Fest" создан как для самодеятельных, так и для профессиональных авторов, композиторов, литераторов и видеомейкеров разной возрастной категории, начиная от 7 лет.
Учредителями и организаторами Конкурса являются Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень", Муниципальное автономное учреждение культуры города "Тюмени" "Центральная городская библиотечная система".
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 июня по 15 июля 2021 года.
По итогам конкурса планируется создание базы данных талантливых авторов-исполнителей города Тюмени для приглашения к сотрудничеству и участию в предстоящих городских событиях в номинациях "Музыка о Тюмени", "Кино о Тюмени", "Тюмень в поэзии и прозе".
Все участники конкурса будут награждены Дипломами.
Заполнить заявку на участие в проекте "АвторFest" можно, пройдя по ссылке.
С положением о проекте, информацией о порядке проведения конкурса, подробным описанием номинаций, составом жюри и другой информацией о конкурсе можно ознакомится, пройдя по ссылке.
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