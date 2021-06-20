250 молодых офицеров окончили ТВВИКУ в этом году

Фото - https://tvviku.mil.ru/more/Novosti/item/330907/

Более 250 лейтенантов получили дипломы об окончании Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, сообщили в Минобороны РФ.

Торжественная церемония состоялась 19 июня на площади 400-летия Тюмени. Среди выпускников этого года - 8 золотых медалистов и 22 выпускника с красным дипломом. В одном строю стояли и более 60 иностранных военнослужащих. Кроме того, впервые из стен училища были выпущены офицеры по военной специальности "Применение инженерных подразделений штурма и разграждения".

Окончанием училища и первым офицерским званием выпускников поздравил начальник инженерных войск Центрального военного округа генерал-майор Дмитрий Коруц: "Мы вложили в вас знания, которые вы будете применять войсках. Сегодня стены училища покидают высококвалифицированные специалисты инженерных войск".