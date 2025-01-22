Сайфитдинов: выпускники ТВВИКУ – настоящие продолжатели героических традиций наших предков

Торжественное мероприятие, посвященное 324-й годовщине образования инженерных войск России, прошло во Дворце культуры "Нефтяник". Курсантов и преподавательский состав Тюменского высшего военно-инженерного командного ордена Кутузова училища им. А.И. Прошлякова поздравили с профессиональным праздником губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

"Девиз "Без нас – никто!" в полной мере отражает значение военных инженеров в армии. Они играют одну из ключевых ролей: прокладывают безопасные дороги среди минных полей, наводят понтонные переправы", - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что новейший опыт, полученный на СВО, например, дистанционное минирование местности с помощью дронов, уже внедряется в программы обучения ТВВИКУ.

"В юбилейный год Великой Победы, Год защитника Отечества в нашей стране и Год героев в Тюменской области желаю военным инженерам успехов в ратном труде и приумножения побед на благо нашей Родины", - сказал губернатор.

В своём поздравлении председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов отметил, что для Тюменской земли история инженерных войск началась с этого легендарного училища. Из его стен вышло уже не одно поколение офицеров. "Выпускники ТВВИКУ не раз доказали на деле, что они являются настоящими продолжателями героических традиций наших предков. И сегодня они в зоне специальной военной операции демонстрируют мужество, героизм, с честью и достоинством выполняют свой воинский долг, порой ценой собственной жизни", - подчеркнул Фуат Сайфитдинов и добавил, что ТВВИКУ – это гордость Тюменской области, визитная карточка нашего региона.

Спикер облдумы пожелал коллективу, педагогам и наставникам и впредь успешно обучать и воспитывать будущих офицеров. А курсантам – успехов в овладении инженерными специальностями и настойчивости в достижении поставленных целей.

Фуат Сайфитдинов вручил благодарности Тюменской областной думы преподавателям ТВВИКУ Анастасии Зозуль, Ирине Лукьяненко, Татьяне Санниковой.

Начальник инженерных войск России, генерал-лейтенант, выпускник ТВВИКУ Юрий Ставицкий в своем видеообращении отметил, что многие военные инженеры вновь встречают праздник на передовой, самоотверженно освобождая мир от нацистской чумы, как это делали в Великой Отечественной войне их деды и прадеды.

"Тысячи солдат и офицеров инженерных войск за проявленное мужество и героизм награждены высокими государственными наградами. Девять из них удостоены высокого звания Героя России. В число награжденных входят и наши боевые товарищи, призванные по мобилизации, добровольцы, принявшие ответственное решение защитить от врага свою страну, родных и близких. Решение боевых задач, к сожалению, не обходится без потерь. Ушедшие товарищи навсегда останутся в нашей памяти и наших сердцах. Мы благодарим их родных и близких за воспитание защитников Отечества, которые отдали самое дорогое – свою жизнь во имя Родины", - сказал Юрий Ставицкий.

Он поздравил с праздником профессорско-преподавательский состав военных учебных заведений, коллективы предприятий оборонно-промышленного комплекса и ветеранов, которые в сложное время продолжают оставаться примером для личного состава инженерных войск.