Бронзу чемпионата РФ по пляжному самбо завоевал спортсмен из Тюмени

В городе Верхняя Пышма состоялся чемпионат России по пляжному самбо. Участие в баталиях приняли 168 спортсменов в возрасте от 18 лет из 19 субъектов страны. Тюменскую область представили восемь сильнейших самбистов. По итогам турнира курсант ТВВИКУ Даниил Фатхулин завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 88 кг (тренер Александр Николаев).

"Даниил показал достойную и красивую борьбу, победив весомого конкурента - заслуженного мастера спорта Вячеслава Михайлина. Хотя сам тюменец совсем недавно получил звание "Мастер спорта", он уже давно в сборной Тюменской области и имеет опыт всероссийских стартов", - отметила заместитель директора по спорту Областного центра самбо "ПОБЕДА" Александра Жевнерова.

Правила пляжного самбо отличаются от тех, которые диктуются в классическом виде борьбы. Поединок длится три минуты, до тех пор, пока кто-нибудь из борцов не совершит движение, которому судья дает оценку. Кроме того, отличается экипировка самбистов. Курточка должна быть строго белого цвета, а отличают соперников по красному или синему поясу, шортам и суппорту, а девушки надевают купальник под форму.

"Это одна из самых молодых дисциплин в самбо, которую мы осваиваем. Сейчас видно, что она займёт достойное место среди других дисциплин. У нас уже появились первые заслуженные мастера, которые получили высшее спортивное звание именно за пляжное самбо. На этом турнире в состав вошли как чемпионы и чемпионки России и мира прошлых лет, так и новые звёзды", - прокомментировала соревнования исполнительный директор Всероссийской федерации самбо Анастасия Кондратьева.