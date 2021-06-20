На набережной Туры откроют выставку о реке

Новое выставочное пространство появится в Тюмени на набережной Туры ко Дню города. Выставку посвятят реке, ее роли в истории областного центра.

Как рассказала заместитель директора департамента культуры Ирина Плесовских, именно река определила развитие Тюмени как важнейшего пункта транзитной торговли, крупнейшего в регионе центра судостроения и судоходства. Со временем Тура во многом утратила присущие ей в прошлом функции, но теперь возвращается в новом качестве, становится украшением столицы Тюменской области, визитной карточкой региона.

На набережной появятся 3Д-рисунки. Будут приглашены тюменские художники, ученики художественной школы им. А.П.Митинского.

В преддверии 435-летия Тюмени на набережной будут реализованы зарекомендовавшие себя проекты: арт-променад "Река времени" и арт-пространство "435. Точка отсчета", в рамках которого состоятся мастер-классы, показы фильмов и другие мероприятия.

Также запланировано открыть еще две уличные экспозиции. На Текутьевском бульваре откроется выставка "Тайны старого некрополя", ожидается проведение просветительских мероприятий с участием представителей Института этнологии и антропологии РАН. На Городской площади - выставка "Тюменские имена на карте мира", посвящённая личностям, связанным с нашим городом и получившим всероссийское или мировое признание, пишет "Вслух.ру".