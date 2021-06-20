Тюменцы воссоздадут советские плакаты о ЗОЖ на флешмобе

Жителей Тюмени приглашают принять участие в региональном флешмобе "Раскрась жизнь яркими красками", который продлится до конца июня. В рамках него будет создан арт-объект, который воссоздает советский плакат о здоровом образе жизни.

Участники флешмоба на всю Тюменскую область заявят о своей позиции вести здоровый образ жизни. Как сообщили в областном центре профилактики и реабилитации, чтобы принять участие, необходимо разработать и создать арт-объект. Затем сделать его фото и разместить снимок в сообществе "Флешмоб Раскрась жизнь яркими красками" в соцсети "ВКонтакте".

Условием для создания арт-объекта является использование подручных средств для воссоздания советских плакатов о спорте и здоровом образе жизни. Фото своей работы нужно запостить с хештегами #раскрасьплакат #ОЦПР, пишет "Тюменская область сегодня".