Тюменские школьники станут участниками всероссийского творческого фестиваля

Всероссийский творческий фестиваль Российского движения школьников "Код творчества" пройдет в детском центре "Смена" в Анапе с 21 июня по 11 июля. В нем примут участие и тюменские школьники.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, отбор на участие в фестивале проводился на конкурсной основе. Путевки получили ребята в возрасте от 11 до 17 лет, активные участники Российского движения школьников, имеющие достижения в творческой, информационной, социально значимой, лидерской или проектной деятельности. Активистам нужно было представить свое портфолио и решить творческие кейсы. От Тюменской области в конкурсном отборе победили и были приглашены на смену девять школьников из Ишима, Тобольска, Тюмени, Тюменского, Упоровского и Ялуторовского районов.

Всего в фестивале примут участие около 400 активистов Российского движения школьников.