В Тюмени отметят "День шитья на публике"

Фото: пресс-служба ТМПО

В эту субботу, 19 июня, тюменцев и гостей города приглашают отметить необычный праздник - "День шитья на публике" (он же Quilting-in-Public Day).

Это мероприятие берёт своё начало с 2009 года, когда европейская квилт-ассоциация (European Quilt Association) призвала всех мастеров лоскутного шитья каждую третью субботу июня выходить в парки, дворы и скверы, чтобы шить и показывать свои лоскутные изделия у всех на виду.

Вот и в Тюмени с 11:00 до 15:00 во дворе музея "Дом Машарова" будет представлено большое многообразие лоскутных одеял разных форм, цветов и размеров. Более того, любой желающий может тоже можете принести свои лоскутные одеяла, чтобы представить их публике. А совместно с квилт-клубом "Сибирская палитра" каждый сможет что-нибудь сшить, пообщаться, сфотографироваться и просто зарядиться яркостью субботнего дня.

Музей "Дом Машарова" расположен по адресу: ул. Ленина, 24. По всем вопросам можно обращаться в группу музея в социальной сети "ВКонтакте". Возрастная категория 0+