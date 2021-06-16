В Тюменской области ликвидировали шесть лесных пожаров

По данным Тюменской авиабазы, за последние сутки в Тюменской области зафиксировано 9 лесных пожаров на общей площади 62,0 га. Число действующих лесных пожаров, в том числе локализованных, 18. За сутки ликвидировано 6 лесных пожаров на общей площади 102,3 га.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, в рамках которого по 20 июня запрещено посещение гражданами лесов за исключением

— граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах;

— граждан, осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке;

— граждан, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности;

— граждан, пребывающих в лесах в целях добывания пернатой дичи для осуществления в соответствии с действующим законодательством любительской и спортивной охоты в Тюменской области.

В рамках особого противопожарного режима по-прежнему действуют:

— запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора в границах поселений, городских округов и на межселенных территориях;

— запрет организациям независимо от организационно-правовой формы проведение пожароопасных работ, в том числе проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях, сжигание мусора.

В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по короткому номеру 112.