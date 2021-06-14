Тюменцы могут помочь в тушении горящего тополиного пуха

Ежедневно около 15 вызовов получают пожарные Тюмени о возгорании тополиного пуха. Только за прошлые выходные сотрудники МЧС выезжали на тушение, иногда техника даже не успевает вернуться в подразделения. Горожане могут помочь, однако делать это нужно правильно.

Главная опасность возгорания тополиного пуха в быстром распространении пожара – пострадать могут расположенные рядом дома и даже автомобили. Обостряет ситуацию долгое отсутствие дождей, сильный ветер.

"Пух загорается от непотушенной сигареты или брошенной спички. Если вы видите, что ребенок пытается поджечь пух, остановите его и проведите беседу", – отметил инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Тюменской области Геннадий Грибич.

В тушении пожара поможет огнетушитель – они есть в каждом автомобиле, также пригодится вода. А вот затаптывать пух не надо, это лишь усилит распространение огня. Топнув один раз ногой, получится разнести пух в стороны. А вот если рядом есть песочница, можно потушить огонь землей, делятся эксперты.

Тушить горящий пух стоит, если огонь только начал распространяться. В случае, когда пожар охватывает большую территорию и перешел на постройки, необходимо сообщить об этом в пожарную охрану.