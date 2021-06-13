Сотрудники тюменской почты дали рекомендации по заказу товаров через интернет

Тюменцы могут столкнуться с мошенничеством через интернет-магазины. В этом случае покупатели могут остаться и без денег, и без товара. Чтобы этого не произошло, сотрудники почты рекомендуют пользоваться проверенными сайтами и приложениями.

Как сообщили пресс-службе УФПС по Тюменской области, при покупке товара через интернет клиенту желательно понимать, какие варианты развития событий могут быть. Есть правила безопасных онлайн-покупок в интернет-магазинах. Почта России – логистический оператор, ее функция – доставка товара от продавца до потребителя. Нужно быть внимательными при заполнении адреса доставки и индекса. Самая актуальная информация об этом содержится на сайте Почты России.

Еще одна рекомендация для безопасных покупок – выбирать отслеживаемую доставку. "Наложенный платеж" - это сумма, которую адресат должен оплатить при получении письма или посылки в почтовом отделении. Получатель может отказаться от получения отправления. В этом случае оно возвращается отправителю, пишет "Мегатюмень".