Тюменцы могут воспользоваться услугой "Легкий возврат" при покупках через почту

Часто жители региона оформляют заказы в интернет-магазинах с доставкой через "Почту России". Чтобы вернуть товар без лишней волокиты, можно воспользоваться услугой "Легкий возврат". В 2020 году ею воспользовались более 3 тыс. тюменцев.

Как сообщили в пресс-службе УФПС по Тюменской области, перед оформлением заказа следует узнать у сотрудников интернет-магазина, подключена ли у них услуга "Легкий возврат". Для возврата заказа с ее помощью необходим только трек-номер от магазина. Ни чек, ни документы, удостоверяющие личность, не требуются. Время оформления возврата занимает менее одной минуты, так как нет необходимости заполнять бланк в почтовом отделении. Возврат осуществляется в рамках законодательства на соответствующие категории товаров и в установленные законом сроки.

Предельная масса возвращаемых товаров составляет 20 кг, минимальный размер – 240*160*10 мм, максимальный размер – сумма длины, ширины и высоты - не более 120 см; любая из сторон - не более 60 см, пишет "Мегатюмень".

Требования к упаковке стандартные. Основной критерий – товар при пересылке не должен пострадать. Ориентируйтесь на то, как посылка была оформлена для пересылки магазином (в пластиковом пакете, коробке и т.д.). Пересылку почтовых отправлений оплачивает получатель, то есть интернет-магазин.