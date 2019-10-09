Покупатели интернет-магазина "Золотые луга" смогут накапливать баллы и тратить их на покупки

Пресс-служба АО "Золотые луга"

Компания "Золотые луга" запускает систему лояльности для покупок через сервис интернет-заказов молочной продукции. Теперь пользователи смогут получать баллы с каждой покупки или за свою активность, а затем тратить их на следующие покупки, а значит – экономить собственные средства.

Один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Западной Сибири АО "Золотые луга" не только оптимизирует производство, совершенствует логистику и внедряет лучшие технологии на производстве, но и продолжает развивать востребованный сервис доставки продуктов на дом и в офис. Очередное новшество позволит покупателям заказывать молочную продукцию в компании напрямую с завода по стоимости ниже, чем в любом магазине или гипермаркете, сообщили в пресс-службе компании.

На сервисе бесплатной доставки свежей и натуральной молочной продукции https://dostavka.zolotie-luga.ru/ обновили меню "Личного кабинета". Оно стало немного компактнее для удобства использования через смартфоны. Кроме того, теперь в меню появился раздел "Мои баллы", который показывает сумму накопленных баллов, историю их начислений и списаний.

"Золотые луга" дарит баллы на день рождения, за ваши покупки, а также за покупки, которые совершают ваши знакомые и друзья. Дополнительные баллы можно получить за заполнение профиля личного кабинета, за первый заказ, или покупки на сумму более 3000 рублей в течение месяца.

В разделе "Мои баллы" также находится личная реферальная ссылка, ею можно делиться с друзьями, родственниками и просто знакомыми, которые хотят попробовать доставку продукции "Золотые луга". Перейдя по такой ссылке, приглашенные люди будут привязаны к вашей учетной записи на сервисе. А после получения ими первого заказа, вы получите 100 баллов! Для удобства есть специальные кнопки, с помощью которых поделиться реферальной ссылкой можно в социальных сетях и мессенджерах.

Больше баллов получат и пользователи сервисом "Доставка на неделю". В этом разделе можно собирать списки продуктов на один или несколько дней недели, чтобы заказы формировались автоматически – достаточно лишь за день до доставки подтвердить заказ в один клик.

В рамках новой системы лояльности покупателям интернет-сервиса будет присваиваться один из пяти статусов, каждый из которых имеет свой процент для начисления баллов с заказа. Базовый аккаунт получает 10% с покупки баллами, а если делать заказы несколько недель подряд, то можно получить платиновый статус и получать уже 20%.

Сервис по доставке молочных продуктов компания "Золотые луга" запустила с июня 2017 года. Воспользоваться им могут жители Тюмени. В интернет-магазине можно выбрать продукты из полного ассортимента компании – торговых марок "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи ЗдорОво", всего более 70 наименований. Здесь нет торговых наценок, а продукция поставляется напрямую с завода – максимально свежая. Бесплатная доставка осуществляется на дом или в офис шесть дней в неделю в удобное время. Оплатить покупку можно прямо на сайте онлайн или при получении заказа банковской картой через терминал.

Сделать свой первый заказ можно на сайте https://dostavka.zolotie-luga.ru или по телефону: 8-800-550-20-70 с 8:00 до 17:00, звонок бесплатный.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.