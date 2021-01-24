Тюменские предприниматели узнают о сотрудничестве с Wildberries

Онлайн-встреча тюменских предпринимателей с представителями компании Wildberries состоится 28 января в 16:00. Участниками смогут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане.

Специалисты компании расскажут бизнесменам о возможности электронной торговли через платформу Wildberries. Этот инструмент позволит расширить географию поставок продукции, увеличить количество клиентов, нарастить объемы продаж. Wildberries активно развивает свою сеть на рынках России, Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии, Украины, Польши, Словакии, пишет ИА "Тюменская линия".

Для участия в онлайн-встрече необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://leader-id.ru/events/177478. Организаторами мероприятия выступают департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области и Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".