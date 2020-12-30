Жители Тюменской области в 6 раз больше совершили интернет-покупок

В период пандемии жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов стали чаще рассчитываться банковскими картами и совершать оплату дистанционно.

За 9 месяцев 2020 года жители региона в три раза чаще, чем в прошлом году, оплачивали товары и услуги в интернете. Всего они совершили 347 млн операций. Их сумма составила 1,2 трлн рублей, что выше прошлогоднего показателя в 6 раз. Набирает популярность оплата при помощи смартфонов: объем таких операций за год утроился и составил 16 млрд рублей.

Держатели карт стали чаще использовать их для безналичной оплаты товаров и услуг: количество таких операций выросло на 15%, а число транзакций по получению наличных денег уменьшилось на 22%. Это объясняется удобством безналичных расчетов, различными программами лояльности банков (кэшбэк, бонусы, мили), а также развитой инфраструктурой обслуживания карт. Так, количество электронных терминалов в торгово-розничной сети региона увеличилось за год на 17% и превысило 114 тыс. шт.

На 1 октября 2020 года жителяТюменской области, Югры и Ямала выдано 8,6 млн платежных карт, их число увеличилось за год на 8%, отметили в пресс-службе Отделения Банка России по Тюменской области.