Тюменцам старше 50 лет рекомендуют проходить эндоскопический скрининг для раннего выявления рака

Фото пресс-службы МКМЦ «Медицинский город»

В Медицинском городе Тюмени проводят эндоскопический скрининг для выявления злокачественных образований различных отделов кишечника на ранней стадии. Своевременная диагностика зачастую позволяет победить болезнь.

Как сообщили в пресс-службе МКМЦ "Медицинский город", с 2015 года по программе этого вида скрининга в больнице провели около 8000 обследований методом колоноскопии. У 150 человек выявили злокачественное образование кишечника, как минимум у каждого четвертого обследуемого обнаружены предраковые заболевания.

"Такие обследования следует проводить всем после 50 лет без симптомов заболевания, но с положительным анализом кала на скрытую кровь. А после 55 лет – даже при отрицательном анализе. В последних случаях мы имеем возможность профилактировать рак, выполнив малоинвазивную эндоскопическую операцию", - отметил завотделением эндоскопии и эндоскопической хирургии Медгорода Константин Щепкин.

Диагностика кишечника методом колоноскопии, проводимая в Медицинском городе, соответствует мировым стандартам качества. Понятные принципы подготовки к процедуре, соблюдение санитарных правил и норм, использование одноразовых инструментов, применение обезболивания делают исследование кишечника здесь более чем достоверным, безопасным и комфортным для пациента.

Специалисты Медицинского города рекомендуют не бояться и не откладывать прохождение исследования кишечника методом колоноскопии, так как оно может предотвратить серьёзное онкологическое заболевание.