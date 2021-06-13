Тюменцам советуют выбирать кафе по отзывам

В летнее время возрастает число отравлений и пищевых расстройств, особенно после посещения мест общественного питания. Из-за жаркой погоды продукты могут испортиться, если не соблюдены условия хранения и приготовления. Поэтому эксперты рекомендуют тюменцам с особой тщательностью подходить к выбору кафе, предварительно – читать отзывы о заведениях.

Как отмечают специалисты тюменского центра гигиены и эпидемиологии, отравление может произойти по причине нарушения работниками заведения санитарных норм или техпроцессов при приготовлении пищи, а также из-за неверного хранения продуктов. Лучше прочесть отзывы и выбирать для обеда или ужина проверенные места.

Во время визита сначала стоит оценить санитарное состояние гостевого зала, внешний вид официантов. Безупречная чистота и опрятный вид - признак отличного качества услуг. Затем внимательно изучить меню. Если оно небольшое, то больше вероятность, что готовят из свежих продуктов.

Еще один важный совет: блюда из рыбы и морепродуктов лучше брать в выходные дни. Дело в том, что рестораны в ожидании наплыва клиентов делают закупки этих продуктов именно в конце недели. Также следует обращать внимание на количество соуса в блюде. Иногда таким способом пытаются замаскировать несвежий запах и вкус продуктов, которые начали портиться, пишет "Тюменская область сегодня".