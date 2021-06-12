Тюменцы собирают первый урожай жимолости

В огородах тюменских дачников начала поспевать жимолость – ягода с большим содержанием витамина С. Урожай можно употребить по-разному: скушать свежими, приготовить десерты или заготовить впрок.

Тюменская блогер, бабушка-иностранка Ольга Ивановна в своих соцсетях рассказывает о пользе жимолости и способах ее употребления.

"Поспевает эта ягоды рано, по этой причине незначительно подвержена болезням и вредителям, не требует обработки химикатами. Экологически чистая культура. У жимолости оригинальный вкус. Их возможно употреблять свежими, варить варенье или компоты, делать сок, желе, повидло, начинки к пирогам, сушить и замораживать целыми либо заготовить ягоду с сахаром", - назвала способы переработки сырья дачница со стажем.

Она советует для хорошего урожая жимолости сажать два - три различных сорта. Собранные ягоды аккуратно перебирают, удаляют листья, ветки. Нужно, чтобы ягоды были зрелыми и целыми. Перезрелые или мятые лучше пустить на варенье либо заморозить с сахаром.

Жимолость Ольга Ивановна помещает в дуршлаг и окатывает холодной водой. Затем идет сушка ягод от воды, для чего на час их оставляют в дуршлаге.

"После кладу их на противень около трех см высотой и выставляю на 3-5 часов в морозильную камеру. Трамбовать ягоды не нужно, наоборот, требуется выкладывать их свободно", - отмечает блогер.

Уже после заморозки можно убрать жимолость на длительное хранение: перекладывают ягоду в пластиковые контейнеры либо пакеты и отправляют в морозилку. В подобном виде ягода сможет сохраниться до следующего урожая, пишет "Тюменская область сегодня".