Борьбу с вредителями сада и огорода начинают тюменские дачники

По словам начальника Заводоуковского межрайонного отдела Россельхозцентра Ивана Григорьева, популярными препаратами для борьбы с вредителями являются бордоская смесь и медный купорос.

"Также эффективно использование мочевины, - утверждает он. - На 10 литров воды добавляют полкилограмма мочевины и 40-50 граммов медного купороса. Этот раствор позволяет уничтожить вредителей на поверхности коры и в трещинах, избавиться от болезнетворных организмов, подкормить растения азотом. Такая обработка поможет также замедлить вегетацию примерно на неделю и таким образом избежать гибели цвета во время весенних заморозков".

В борьбе с вредоносными объектами на смородине неплохо помогает горячая вода. При более высокой температуре есть риск повреждения почек, а при низкой – результата вообще не будет.

Обрабатывать растения можно и позже, когда почки начнут раскрываться, по так называемому "зелёному конусу". В таком случае концентрацию применяемых препаратов необходимо уменьшить вдвое.