Тюменцам советуют воспользоваться особой технологией посева

Бывалые дачники сеют семена в кипяток. Всходы получаются крепче, чем при обычном посеве.

- Этот эксперимент я проводила на сельдерее, всходы получились хорошие и урожай отменный, - делится опытом огородница с 20-летним стажем Нина Петрова. – Прошлой весной таким же способом сеяла базилик, лук порей и цветную капусту, а потом - петунии, львиный зев и анютины глазки. Теперь все цветы так сею. Делаю вот как: в землю в пластиковом контейнере засыпаю семена и поливаю их кипятком. Помещаю контейнер в пакет и выдерживаю его на батарее на 40-50 минут. После этого ставлю в теплое место. Многие боятся, что кипяток погубит семена, но ничего такого не происходит.

Нина Петрова посоветовала посадить огурцы по кипятку, семена при этом использует сухие. От специалистов-биологов узнала, что горячая вода помогает удалить эфирную оболочку семени, которая затрудняет прорастание, поэтому они и всходят лучше, сообщает КП – Тюмень.