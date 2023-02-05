Какие работы можно проводить на дачных участках, рассказали в "Россельхозцентре"

В декабре-январе снег в теплицу не набрасывают намеренно, так как за данный период голая земля должна промерзнуть основательно, чтобы погибли зимующие в ней вредители. В феврале снег подкидывают в несколько заходов, слоя высотой по 20-25 сантиметров достаточно. Снег тает, постепенно насыщая почву влагой, улучшая ее структуру.

Необходимо проводить и снегозадержание. Для этого можно использовать щиты, доски, которые необходимо установить в тех местах, где ветра обычно выдувают снежный покров.

Особое внимание специалисты советуют обратить на плодовые деревья и кустарники, особенно молодые. Им тоже необходим хороший запас влаги к весне. Также важно защитить их от грызунов, которые активизируются с приходом тепла. Поэтому если вы не обмотали стволы нетканым материалом или лапником, с осени, то хорошенько притопчите снег вокруг приствольных кругов деревьев, чтобы рыхлый снежный покров не позволил мышам добраться до коры деревьев, сообщает Тюменская линия.