Для дачников пройдет тюменская ярмарка

На выставке для дачников и огородников "Дача. Сад. Огород. Свой дом" в тюменском Выставочном зале соберутся более ста участников из Курганской области, Челябинска и Тюмени.

- В прошлом году эта выставка стала одной из самых посещаемых, и это закономерно, учитывая все возрастающую популярность загородного образа жизни, - говорит генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков. - Вот и в этом году вся площадка перед Выставочным залом будет занята ящиками с рассадой, саженцами и цветами. В свою очередь тюменские производители готовы предложить свою продукцию для благоустройства земельного участка – природный камень, тротуарная плитка, кирпич разнообразных видов и форм. Будут также изделия из ковки, от заборов и ограждений до мангалов и решеток для барбекю.

Выставка пройдет с 10 по 14 мая. Здесь можно будет узнать о последних достижениях в науке, в селекции, а также о новых эффективных методах выращивания и защиты растений, обработки почв, дизайнерского оформления садовых участков и приусадебных территорий, сообщил департамент потребительского рынка администрации Тюмени.