Работая на дачных участках, не стоит запоминать о правилах безопасности

С началом дачного сезона пациенты все чаще отказываются от консультаций. При этом трудясь на грядках, они забывают о том, что нужно соблюдать режим труда и отдыха.

Отправляясь в поездку за город, обязательно взять с собой тонометр, не забывать принимать свои постоянные лекарства, на всякий случай положить в аптечку препараты экстренной помощи. Бережем опорно-двигательный аппарат, спину и суставы.

- При активных наклонах, поднятиях тяжестей артериальное давление повышается, вызывая загрудинные боли (стенокардию), что может привести к инфаркту и инсульту, - предупреждают врачи Тюменского кардиоцентра. - Во время сильной жары у людей со слабым сердцем увеличивается частота сердечных сокращений, повышается давление, отекают ноги, возрастает вероятность образования тромбов. Особенно вредны для здоровья резкие температурные скачки.

Употреблять больше зелени. Чтобы избежать сосудистых спазмов медики особенно рекомендуют петрушку и сельдерей, сообщает Мегатюмень.