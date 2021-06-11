В Тюмени пройдут сплошные проверки водителей

В выходные и праздничный день в Тюменской области сотрудники ГИБДД усилят надзор на дорогах. "Сплошные" проверки водителей на трезвость пройдут в центральной части Тюмени вечером 12 и 13 июня. Наряды полка ДПС ГИБДД оценят состояние каждого автомобилиста на отдельных участках магистральных улиц города.

В этом году в Тюменской области сотрудники ГИБДД отстранили от участия в дорожном движении около 3 500 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. 391 человек из этого числа подлежит уголовной ответственности за повторное пьяное вождение в течение года.