В Тюмени пройдут сплошные проверки водителей

15:30 11 июня 2021
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В выходные и праздничный день в Тюменской области сотрудники ГИБДД усилят надзор на дорогах. "Сплошные" проверки водителей на трезвость пройдут в центральной части  Тюмени вечером 12 и 13 июня. Наряды полка ДПС ГИБДД оценят состояние каждого автомобилиста на отдельных участках магистральных улиц города. 

В этом году в Тюменской области сотрудники ГИБДД отстранили от участия в дорожном движении около 3 500 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. 391 человек из этого числа подлежит уголовной ответственности за повторное пьяное вождение в течение года. 

 

Теги: пьяные водители
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